РПЛ объявила имя лучшего тренера по итогам апреля

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имя лучшего тренера чемпионата по итогам апреля. Им стал возглавляющий санкт-петербургский «Зенит» Сергей Семак.

«Сергей Богданович победил в голосовании легенд РПЛ и болельщиков, немного опередив Хуана Карседо! Комментаторы же признали лучшим Игоря Осинькина», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В 29-м туре чемпионата сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».