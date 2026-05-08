Трамп раскритиковал цены на билеты на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ценами на билеты на предстоящий чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в США, Мексике и Канаде.

Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что не стал бы платить 1000 долларов за билет на первый матч сборной США на чемпионате мира по футболу 2026 года.

"Я не знал этой цифры. Конечно, я бы хотел там быть, но, честно говоря, платить за это я бы не стал", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что будет крайне разочарован, если на матчи турнира не смогут прийти люди из Куинса и Бруклина, "и все, кто любит Дональда Трампа".

Минимальная цена билетов на ЧМ-2026, которые реализует ФИФА, составляет 155 долларов. При этом у перекупщиков они стоят не менее 1000 долларов. А на финал турнира - более 8000.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля. В нем примут участие 48 национальных команд, а общее количество матчей составит 104. Уже продано более 5 миллионов билетов, что является рекордом для мировых первенств.