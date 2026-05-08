Шикунов высказался о Суперфинале Кубка России

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что кубковый Суперфинал между «Спартаком» и «Краснодаром» будет очень зрелищным.

«Финал будет потрясающий, очень зрелищный и мировой. Две мировые команды. Никто прятаться никуда не будет, будет очень интересный футбол», - сказал Шикунов.

Накануне, «Краснодар» переиграл «Динамо» в серии послематчевых пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России (6:5) и вышел в Суперфинал.

Там «быков» уже ожидает «Спартак», днем ранее в финале Пути регионов Кубка России, обыгравший ЦСКА (1:0).

Суперфинал Кубка России состоится в воскресенье, 24 мая в «Лужниках».

В очных встречах в чемпионате страны «Краснодар» дважды взял верх над «Спартаком» - и у себя дома, и в гостях - причем с одинаковым счетом (2:1).