Вальверде прокомментировал информацию о драке с Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал информацию о драке с одноклубником Орельеном Тчуамени во время утренней тренировки.

«Вчера во время тренировки у меня произошёл инцидент с товарищем по команде. Усталость от соревнований и разочарование привели к тому, что всё стало слишком преувеличиваться.

В обычной раздевалке такие вещи случаются и обычно решаются внутри команды, не становясь достоянием общественности.

Очевидно, что кто-то здесь распространяет слухи, и из-за сезона без титулов, когда «Реал» постоянно находится под пристальным вниманием, всё слишком преувеличивается.

Я чувствую, что моя злость по поводу ситуации, моё разочарование от того, что некоторые из нас с трудом дотягивают до конца сезона, выкладываясь на все 100, довели меня до спора с товарищем по команде.

Мне жаль. Я искренне сожалею, потому что эта ситуация причиняет мне боль, этот момент, который мы переживаем, болезненный. «Реал» — одна из самых важных составляющих в моей жизни, и я не могу быть равнодушным к этому. В результате накопилось столько всего, что привело к бессмысленной ссоре, наносящей ущерб моему имиджу и оставляющей место для сомнений, которые превратят в выдуманные истории, клевету и подольют масла в огонь случайного происшествия.

Я не собирался высказываться до конца сезона. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и я держал свой гнев и обиду при себе. Мы потратили впустую ещё один год, и я был не в том положении, чтобы публиковать посты в социальных сетях, когда единственное, что я мог показать, было на поле. Вот почему я тот, кому больше всего грустно и больно проходить через эту ситуацию, которая не позволяет мне сыграть в следующем матче из-за медицинских решений. Я всегда выкладывался полностью, до самого конца, и мне, как никому другому, больно, что я не могу этого сделать. Я готов сотрудничать с клубом и моими товарищами по команде в принятии любого решения, которое они сочтут необходимым», — написал Вальверде в своём аккаунте в социальной сети.