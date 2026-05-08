РФС выдал клубам лицензии для участия в РПЛ

РФС выдал лицензии для РПЛ: получили все клубы высшей лиги, включая «Ростов», а также «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор». «Спартаку» из Костромы и «Челябинску» отказано в лицензировании
РФС выдал лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам на следующий сезон. Лицензия такого уровня дает право на участие в РПЛ и потенциальное право на участие в еврокубках.
«Выданы Лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам:
1. «Краснодар» г. Краснодар Лицензия РФС I и УЕФА
2. «Зенит» г. Санкт-Петербург Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский
3. ЦСКА г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА
4. «Спартак-Москва» г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский
5. «Динамо-Москва» г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА
6. «Локомотив» г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА
7. «Балтика» г. Калининград Лицензия РФС I и УЕФА
8. «Ростов» г. Ростов-на-Дону Лицензия РФС I
9. «Крылья Советов» г. Самара Лицензия РФС I
10. «Акрон» г. Тольятти Лицензия РФС I
11. «Динамо» г. Махачкала Лицензия РФС I
12. «Рубин» г. Казань Лицензия РФС I
13. «Ахмат» г. Грозный Лицензия РФС I
14. «Оренбург» г. Оренбург Лицензия РФС I
15. «Пари НН» г. Нижний Новгород Лицензия РФС I
16. «Сочи» г. Сочи Лицензия РФС I
17. «Факел» г. Воронеж Лицензия РФС I
18. «Родина» г. Москва Лицензия РФС I
19. «Урал» г. Екатеринбург Лицензия РФС I
20. «Ротор» г. Волгоград Лицензия РФС I
Часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов.
Отказано в выдаче Лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных инфраструктурных критериев РФС и РПЛ следующим футбольным клубам:
1. «Спартак» г. Кострома (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)
2. «Челябинск» г. Челябинск (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)», – говорится в сообщении РФС.
«Ростов» получил лицензию на новый сезон в РПЛ: «Менее чем за год выполнили необходимые условия, существенно сократили большую часть задолженности»
Идущий пятым в Лиге PARI «Спартак» Кострома не будет претендовать на выход в РПЛ, заявил глава клуба: «Испытали сложности при строительстве стадиона. Решили не форсировать события»
