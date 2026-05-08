РФС выдал клубам лицензии для участия в РПЛ

РФС выдал лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам на следующий сезон. Лицензия такого уровня дает право на участие в РПЛ и потенциальное право на участие в еврокубках.

«Выданы Лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам:

1. «Краснодар» г. Краснодар Лицензия РФС I и УЕФА

2. «Зенит» г. Санкт-Петербург Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский

3. ЦСКА г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА

4. «Спартак-Москва» г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский

5. «Динамо-Москва» г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА

6. «Локомотив» г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА

7. «Балтика» г. Калининград Лицензия РФС I и УЕФА

8. «Ростов» г. Ростов-на-Дону Лицензия РФС I

9. «Крылья Советов» г. Самара Лицензия РФС I

10. «Акрон» г. Тольятти Лицензия РФС I

11. «Динамо» г. Махачкала Лицензия РФС I

12. «Рубин» г. Казань Лицензия РФС I

13. «Ахмат» г. Грозный Лицензия РФС I

14. «Оренбург» г. Оренбург Лицензия РФС I

15. «Пари НН» г. Нижний Новгород Лицензия РФС I

16. «Сочи» г. Сочи Лицензия РФС I

17. «Факел» г. Воронеж Лицензия РФС I

18. «Родина» г. Москва Лицензия РФС I

19. «Урал» г. Екатеринбург Лицензия РФС I

20. «Ротор» г. Волгоград Лицензия РФС I

Часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов.

Отказано в выдаче Лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных инфраструктурных критериев РФС и РПЛ следующим футбольным клубам:

1. «Спартак» г. Кострома (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)

2. «Челябинск» г. Челябинск (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)», – говорится в сообщении РФС.

