РФС выдал клубам лицензии для участия в РПЛ

РФС выдал лицензии для РПЛ: получили все клубы высшей лиги, включая «Ростов», а также «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор». «Спартаку» из Костромы и «Челябинску» отказано в лицензировании

РФС выдал лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам на следующий сезон. Лицензия такого уровня дает право на участие в РПЛ и потенциальное право на участие в еврокубках.

«Выданы Лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам:

1.    «Краснодар» г. Краснодар                         Лицензия РФС I и УЕФА

2.    «Зенит» г. Санкт-Петербург                      Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский

3.    ЦСКА г. Москва                                       Лицензия РФС I и УЕФА

4.    «Спартак-Москва» г. Москва                    Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский

5.    «Динамо-Москва» г. Москва                     Лицензия РФС I и УЕФА

6.    «Локомотив» г. Москва                              Лицензия РФС I и УЕФА

7.    «Балтика» г. Калининград                          Лицензия РФС I и УЕФА

8.    «Ростов» г. Ростов-на-Дону                       Лицензия РФС I

9.    «Крылья Советов» г. Самара                     Лицензия РФС I

10.  «Акрон» г. Тольятти                                   Лицензия РФС I

11.  «Динамо» г. Махачкала                              Лицензия РФС I

12.  «Рубин» г. Казань                                       Лицензия РФС I

13.  «Ахмат» г. Грозный                                    Лицензия РФС I

14.  «Оренбург» г. Оренбург                             Лицензия РФС I

15.  «Пари НН» г. Нижний Новгород              Лицензия РФС I

16.  «Сочи» г. Сочи                                            Лицензия РФС I

17.  «Факел» г. Воронеж                                    Лицензия РФС I

18.  «Родина» г. Москва                                     Лицензия РФС I

19.  «Урал» г. Екатеринбург                              Лицензия РФС I

20.  «Ротор» г. Волгоград                                   Лицензия РФС I

Часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов.

Отказано в выдаче Лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных инфраструктурных критериев РФС и РПЛ следующим футбольным клубам:

1.   «Спартак» г. Кострома (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)

2.   «Челябинск» г. Челябинск (отсутствие стадиона Высшей или 1 категории)», – говорится в сообщении РФС.

«Ростов» получил лицензию на новый сезон в РПЛ: «Менее чем за год выполнили необходимые условия, существенно сократили большую часть задолженности»

Идущий пятым в Лиге PARI «Спартак» Кострома не будет претендовать на выход в РПЛ, заявил глава клуба: «Испытали сложности при строительстве стадиона. Решили не форсировать события»

