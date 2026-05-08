Игроки «Реала» дали тренеру оскорбительное прозвище

Несколько футболистов мадридского «Реала» позволяли себе оскорбительные замечания в адрес главного тренера Альваро Арбелоа, которому дали прозвище «Конус».

После того как 43-летний тренер узнал о ситуации, он перестал выпускать на поле тех игроков, к которым относились подобные высказывания.

Эти события происходят на фоне ряда других инцидентов в клубе: ранее в раздевалке произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, в результате которой Вальверде получил черепно‑мозговую травму, а также в сети есть петиция о требовании ухода форварда Килиана Мбаппе, которую подписали более 40 миллионов человек.

Арбелоа тренирует сливочных с января 2026 года. Ранее он работал лишь в молодежной системе клуба.

Следующий официальный матч «Реала» в Примере запланирован на 10 мая против «Барселоны».