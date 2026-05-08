Талалаев: у меня нет трофеев. Я за медали и кубок готов грызть

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал про своё отношение к трофеям.

«Весной мы обыграли ЦСКА, который все хвалили. «Краснодар» на 93‑й минуте отскочил от нас. Я не могу сказать, что мы стали хуже качественно с осени. Мы продолжаем расти. У меня нет трофеев. Я за медали и кубок готов грызть. Футболистов мы немного отпустили — они сами всё понимают. Когда мы в сезон входили, то я говорил, что есть шанс удивить народ. Место пятое‑шестое — тебя никто не запомнит. А если ты повесишь бронзовые медали — на всю жизнь. Ты сможешь её показывать внукам. Моих футболистов мотивировать не нужно. Им самое главное — сыграть в свою силу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место, отставая от «Локомотива» на четыре балла.