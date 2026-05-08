Тренер «Зенита» Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ

Тренер «Зенита» Александр Анюков назвал эталонного защитника РПЛ.

— Дуглас Сантос — эталон крайнего защитника в РПЛ сегодня?

— Да! Он мне манерой игры немного Кришито напоминает, поэтому соглашусь с вами.

— А с молодым Анюковым есть что-то общее?

— Общего у нас только то, что мы защитники, а так — разные. Главное, что оба приносим пользу «Зениту»», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. За этот период Сантос принял участие в 238 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 35 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.