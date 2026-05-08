Капитан «Краснодара» похвалил вратаря «Динамо»

Сперцян о победе над «Динамо» по пенальти: «Агкацев — лучший, 100%. Там не только нога, он руками же еще отбивал»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал вратаря «быков» Станислава Агкацева лучшим игроком ответного финала Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:0, 6:5 по пен.) в Пути РПЛ (первая игра – 0:0).

Голкипер отразил два удара в серии 11-метровых.

«Стасик— лучший, 100%. Там не только нога, он руками же еще отбивал. Хватит ли сил снова скоро играть с «Динамо»? Иногда так играть даже легче, чем при недельном цикле. Важно восстановиться и выспаться», — сказал Сперцян.
