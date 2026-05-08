Футболисты "Динамо" Мх поедут на матч с "Ахматом" на автобусе

Футболисты махачкалинского "Динамо" будут добираться на матч 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" на автобусе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Матч пройдет 10 мая в Грозном и начнется в 17:15 мск.

"У нас дорога 180 км. Мы к ним, как и они к нам, всегда ездим на автобусе. Три часа езды", - сказал Газизов.

Ранее Минтранс РФ сообщил о приостановке 13 аэропортов юга России - в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте.