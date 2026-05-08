РПЛ может провести турнир в межсезонье

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о рассмотрении варианта провести товарищеский турнир в период между завершением сезона-2025/26 и стартом нового чемпионата. Его слова передает РИА Новости.

«Это наша инициатива, мы ее прорабатываем. Очень аккуратно скажу — вероятность того, что состоится хороший летний турнир, есть. Что касается количества клубов, не будем забегать вперед. Могу сказать, что не больше, чем на Зимнем кубке», — сказал Алаев.

Текущий сезон завершится 17 мая 2026 года. Начало следующего розыгрыша чемпионата страны запланировано на 26 июля.

С 2023 года во время зимней паузы в чемпионате РПЛ проводит Зимний кубок. Дважды победителем этого турнира становился московский «Спартак», один раз — петербургский «Зенит». Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.