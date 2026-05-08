Стали известны новые подробности конфликта футболистов «Реала»

В «Реале» разочарованы игроками и Арбелоа, который не вмешивался в конфликт Вальверде и Тчуамени оба дня. Команду оценивают как «очень незрелую»: «Они как дети» (El Mundo)
Стали известны новые детали о конфликте футболистов «Реала».
Ранее сообщалось, что полузащитники Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки в четверг. В результате Вальверде упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. При этом игроки начали конфликтовать еще в предыдущий день. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.
«Реал» провел экстренное совещание сразу после драки, а позже начал дисциплинарное разбирательство. К футболистам применят внутренний регламент клуба – возможные меры включают штраф, отстранение, расторжение контракта или продажу.
Как пишет El Mundo, генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес пришел в раздевалку первой команды на срочное совещание с игроками. Внутри он увидел Вальверде с окровавленной головой, которого повели в другую комнату, где ему оказали медицинскую помощь перед отправкой в медцентр. В этот момент Тчуамени объяснял произошедшее, остальные игроки находились в помещении, большинство из них опустили головы.
«Это очень незрелая команда, они как дети», – заявили опрошенные источники.
Также сообщается, что главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа почти не вмешивался в спор Вальверде и Тчуамени в среду, а затем оставался в стороне и в четверг. Он позволил команде разрешить ситуацию, но игроки не знали, как остановить конфликт. В итоге тренер помог уругвайцу в медицинском кабинете на тренировочной базе. Ранее писали, что тренер также поехал с игроком в больницу.
В офисах «Реала» говорят о «разочаровании» в команде и тренере из-за событий, которые больше связаны с взаимоотношениями между игроками, чем с результатами, хотя, как отмечается, все играет свою роль.
