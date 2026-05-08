Игдисамов назвал задачу ЦСКА на остаток сезона

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал задачу команды на остаток сезона.

Российский специалист заявил, что сейчас нет смысла смотреть в таблицу РПЛ.

"Для нас важна каждая следующая игра, нам надо их выигрывать. В таблицу посмотрим по окончании чемпионата. Сейчас в этом нет смысла, потому что не всё зависит от нас. Наша задача - выйти и выиграть две игры, закончить сезон на позитивной ноте", - передает слова Игдисамова "Чемпионат".

На данный момент московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 28 матчах. "Армейцы" одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в чемпионате.

Соперниками подопечных Дмитрия Игдисамова в двух оставшихся играх РПЛ станут "Пари НН" и "Локомотив".