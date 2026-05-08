«Локомотив» указал в составе ожидаемых доходов продажу Батракова

Московский «Локомотив» в поданных на лицензирование на сезон‑2026/27 документах указал в составе ожидаемых доходов продажу полузащитника Алексея Батракова.

При оформлении заявки на лицензию клубы обязаны представить прогнозы доходов и расходов на будущий сезон и указать источники финансирования. В предоставленных «Локомотивом» расчетах, помимо обычных статей — спонсорских поступлений, доходов от продажи билетов, мерча и прочих коммерческих доходов, — в качестве одной из статей ожидаемых поступлений фигурируют именно исходящие трансферные операции с футболистами.

Ранее сообщалось об интересе к Батракову ряда европейских клубов. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 35 матчей, забил 17 мячей и сделал 12 результативных передач.

Контракт игрока сборной России с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.