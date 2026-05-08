Защитник ЦСКА ответил на сравнения с Дивеевым

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов заявил, что пока его не стоит сравнивать с бывшим игроком армейцев Игорем Дивеевым, ныне выступающим за «Зенит», так как он не забивает голов.

В среду ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России проиграл на выезде «Спартаку» (0:1).

— Тебя сравнивают с Дивеевым, согласен с таким мнением?

— Надо посмотреть, пока я не забиваю.

— Нервничал перед дерби?

— Есть какой‑то мандраж у каждого. Старался справиться.

— Как общаешься на поле с Жоао Виктором?

— На английском.

— Он понимает?

— Да.

— Ты работал с Игдисамовым. Как изменился его тренировочный процесс и он сам?

— Ничего не поменялось, знаю его требования.

— Как видишь своё будущее?

— Буду стараться, а там как получится, — передает слова Данилова корреспондент «Матч ТВ».

ЦСКА после 28 туров МИР РПЛ занимает шестое место в таблице с 45 очками и в следующем матче 11 мая сыграет в гостях с «Пари НН».

