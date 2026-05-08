Защитник ЦСКА ответил на сравнения с Дивеевым

Кирилл Данилов ответил на сравнения с Игорем Дивеевым
Защитник ЦСКА Кирилл Данилов заявил, что пока его не стоит сравнивать с бывшим игроком армейцев Игорем Дивеевым, ныне выступающим за «Зенит», так как он не забивает голов.
В среду ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России проиграл на выезде «Спартаку» (0:1).
— Тебя сравнивают с Дивеевым, согласен с таким мнением?
— Надо посмотреть, пока я не забиваю.
— Нервничал перед дерби?
— Есть какой‑то мандраж у каждого. Старался справиться.
— Как общаешься на поле с Жоао Виктором?
— На английском.
— Он понимает?
— Да.
— Ты работал с Игдисамовым. Как изменился его тренировочный процесс и он сам?
— Ничего не поменялось, знаю его требования.
— Как видишь своё будущее?
— Буду стараться, а там как получится, — передает слова Данилова корреспондент «Матч ТВ».
ЦСКА после 28 туров МИР РПЛ занимает шестое место в таблице с 45 очками и в следующем матче 11 мая сыграет в гостях с «Пари НН».
