$74.6287.89

Тихонов: не верю, что однажды возглавлю "Спартак"

Rusfootball

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов не верит, что однажды возглавит клуб.

Экс-игрок "Спартака" ответил, верит ли, что однажды возглавит клуб
© ФК "Спартак"
"Верю ли я, что однажды возглавлю "Спартак"? Нет", - сказал Тихонов "Спорт-Экспрессу".

Всего за "Спартак" Андрей Тихонов провел 264 матча, забил 90 голов и отдал 46 голевых передач. Вместе с красно-белыми атакующий полузащитник стал восьмикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

После завершения игровой карьеры российский футболист являлся ассистентом тренера в "Спартаке" и "Краснодаре", а также возглавлял "Енисей", "Астану" и "Крылья Советов".

Rusfootball: главные новости
Rusfootball: главные новости