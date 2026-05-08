Экс-игрок "Спартака" ответил, верит ли, что однажды возглавит клуб

Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов не верит, что однажды возглавит клуб.

"Верю ли я, что однажды возглавлю "Спартак"? Нет", - сказал Тихонов "Спорт-Экспрессу".

Всего за "Спартак" Андрей Тихонов провел 264 матча, забил 90 голов и отдал 46 голевых передач. Вместе с красно-белыми атакующий полузащитник стал восьмикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

После завершения игровой карьеры российский футболист являлся ассистентом тренера в "Спартаке" и "Краснодаре", а также возглавлял "Енисей", "Астану" и "Крылья Советов".