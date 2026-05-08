Норвежский журналист отреагировал на запрет Хайкину участвовать в ЧМ

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт отреагировал на информацию, что голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин не сможет сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира — 2026. Ранее сообщалось, что ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за национальную норвежскую команду.

«Возможное отсутствие Хайкина в сборной Норвегии на чемпионате мира — большая потеря, даже несмотря на то, что Никита не выступал на своём обычном уровне после получения норвежского паспорта и, вероятно, на данный момент был бы вторым или даже третьим кандидатом», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.