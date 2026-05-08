Легионер «Зенита» назвал самого принципиального соперника клуба в РПЛ

Вингер «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике назвал самого принципиального соперника в РПЛ.

«Кто для меня самый принципиальный соперник в России? Назову «Спартак», потому что всегда в воздухе витало, и я сам видел, что перед матчами в команде говорят о победе над «Спартаком». Сильных соперников много, но выделю именно их», – заявил Луис Энрике.

Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. Пока вместе клубом он завоевал ни одного трофея. За сине-бело-голубых он провел 46 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 ассистов.

В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» провели 3 матча. Первый состоялся в рамках РПЛ в августе и завершился со счетом 2:2. Игра второго круга завершилась победой сине-бело-голубых — 2:0.

Последняя очная встреча состоялась в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России и закончилась победой москвичей по пенальти (6:7).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице после 28 туров. «Спартак» идет четвертым.