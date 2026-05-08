Объявлены тренер и игрок месяца в РПЛ

Пеп Гвардиола признан тренером месяца в АПЛ.

© Sports.ru

«Манчестер Сити» под руководством испанца выиграл три матча из трех в апреле – с «Челси» (3:0), «Арсеналом» (2:1) и «Бернли» (1:0).

Среди игроков лучшим стал полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт. У англичанина 4+1 в 3 апрельских матчах, включая хет-трик в игре с «Бернли» (4:1).