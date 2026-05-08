РПЛ сделала заявление по возможному переносу матчей

Российская премьер‑лига (РПЛ) сообщила «Матч ТВ», что намерена провести все матчи 29‑го тура в назначенные сроки, несмотря на сложную транспортную ситуацию для «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Сочи».

В пятницу временно приостановили работу аэропорты на юге России. В воскресенье «Сочи» должен сыграть с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге, в понедельник «Ростов» — с «Акроном» в Самаре, а «Динамо» — с «Краснодаром» в Москве.

— В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Сочи», которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29‑го тура. РПЛ нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки. РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом. Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем, — сообщили «Матч ТВ» в РПЛ.

