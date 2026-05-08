В «Реале» определили виновного в драке футболистов

В «Реале» осуждают поведение Федерико Вальверде.

Вчера сообщалось, что уругвайский полузащитник подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время командной тренировки в четверг. В результате Вальверде упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. При этом игроки начали конфликтовать еще в предыдущий день. Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

«Реал» провел экстренное совещание сразу после драки, а позже начал дисциплинарное разбирательство. К футболистам применят внутренний регламент клуба – возможные меры включают штраф, отстранение, расторжение контракта или продажу.

Как сообщает The Athletic, источники, близкие к двум опытным игрокам команды, предположили, что остаться в клубе обоим игрокам одновременно теперь будет «невозможно».

Несколько источников, хорошо знакомых с обстановкой в ​​мадридском клубе, заявили, что в конфликте виноват Вальверде, так как он спровоцировал Тчуамени, как уже делал ранее.

Один из источников сказал, что Вальверде «вел себя так весь год», добавив, что его поведение «недостойно капитана». Это мнение поддержали и другие люди, давно находящиеся в клубе.