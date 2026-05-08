Анюков раскрыл причины разногласий с итальянскими тренерами

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков раскрыл причины разногласий с иностранными тренерами - Роберто Манчини в «Зените» и Фабио Капелло в сборной России.

«Я же говорю: характер иногда мешал. Здесь, наверное, больше моя вина — всё-таки я игроком был, а не главным тренером. Не в национальности дело и даже не в футбольных факторах. Человеческие отношения не сложились. Именно они для меня всегда были на первом месте. Возможно, мне нужно было отступить, но я этого не сделал. Особенно в ситуации с Манчини. Нужно было проглотить и работать дальше. Но что получилось, то получилось», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.