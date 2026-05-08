Защитник «Баварии» пропустит несколько недель

Дэвис пропустит несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра. Защитник «Баварии» травмировался в ответном матче с «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис травмировался в игре с «ПСЖ». Игрок был заменен на 67-й минуте матча ЛЧ в Мюнхене (1:1, первая игра – 4:5).

«Альфонсо Дэвис получил мышечную травму задней поверхности левого бедра во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» в среду. Это подтвердили результаты обследования медицинской службы «Баварии». Таким образом, канадский футболист выбыл из строя на несколько недель», – говорится в сообщении мюнхенского клуба.
