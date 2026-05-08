Гвардиола пошутил о тренерах и футболистах

«Когда футболисты играют хорошо, это благодаря тренеру, когда плохо – дело в них». Гвардиола пошутил, говоря о форме Доку в этом сезоне
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пошутил, отвечая на вопрос, в чем секрет формы вингера Джереми Доку в нынешнем сезоне.
«Это всегда заслуга тренера (смеется). Когда футболисты играют хорошо, это благодаря тренеру, когда играют плохо – из-за них самих! Я так рад, что он делает шаг вперед и чувствует, что вингер должен забивать и оказывать влияние, а не просто обыгрывать один в один. Жереми был великолепен в этом сезоне», – сказал Гвардиола.
23-летний игрок забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 26 матчах сезона в АПЛ.
