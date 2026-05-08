Эксперт заявил, что Акинфееву пора завершать карьеру

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голкипере и капитане московского ЦСКА Игоре Акинфееве. Бубнов полагает, что 40-летнему голкиперу стоит задуматься над тем, чтобы завершить профессиональную карьеру футболиста.

«Я считаю, что он уже большего не добьётся. Всё, что только можно… Он уже добился. В российском чемпионате и сборной. Ему надо заканчивать и подумать о своём здоровье. Потому что у него трое детей, жена… И хотя он много заработал, всё равно… Работу в ЦСКА ему предоставят. И я думаю, ему нужно быть советником президента», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».