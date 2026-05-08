Футболиста "Борнмута" подозревают в педофилии

Испанский защитник английского футбольного клуба "Борнмут" Алекс Хименес подозревается в педофилии. Об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, игрок переписывался с 15-летней девушкой. В переписках он намекал на встречу с ней.

"Борнмут" заявил, что проводит расследование. "Борнмут" осведомлен о постах в социальных сетях, касающихся Алекса Хименеса, клуб понимает серьезность ситуации и в настоящее время проводит расследование. Игрок не будет включен в состав команды на матч чемпионата Англии против "Фулхэма" 9 мая", - говорится в заявлении клуба.

Хименесу 20 лет, он является воспитанником испанского "Реала". С 2025 года он выступает за "Борнмут". Ранее он был игроком итальянского "Милана", с которым стал обладателем Суперкубка Италии.