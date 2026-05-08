Тренер «Ливерпуля» ответил, что нужно команде для успешного завершения сезона

Слот о сезоне «Ливерпуля»: «Даже 3 победы не заставят всех оценивать его позитивно и не прекратят критику. У нас не всегда получается показывать лучшую игру»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, что нужно команде для позитивного завершения сезона.

После 35 матчей «красные» занимают 4-е место в Премьер-лиге, набрав 58 очков.

«Этот сезон сложился таким образом, что даже если у нас будет три победы и три положительных результата, я не думаю, что все будут позитивно оценивать его. Важно, чтобы мы одержали хотя бы одну победу, которая, как мы считаем, достаточна для выхода в Лигу чемпионов. Мы не уверены, потому что для полной ясности необходимы четыре очка. Мы стараемся добиться этого наилучшим образом с точки зрения игры, что не всегда получается. Позитивный момент заключается в том, что несколько игроков, которые могут быть действительно важны для нас, либо вернутся к игре на выходных, либо после них. Это поможет нам достичь того, чего мы хотим. Три победы не прекратят критику. Поэтому нам нужна гораздо более длительная серия [хороших] результатов и выступлений. Сейчас мы сосредоточены не на этом, а на трех следующих матчах. Следующий сезон также будет другим с точки зрения состава», – сказал Слот.

В ближайших турах АПЛ «Ливерпуль» сыграет против «Челси», «Астон Виллы» и «Брентфорда».

