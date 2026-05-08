Экс-вратарь «Баварии» оценил стиль игры команды при Компани

Кан о «Баварии»: «Система Компани уязвима, сопряжена с большим риском. Не получится постоянно забивать по четыре мяча, пропустив 2-3. В современном футболе важно иметь план Б»
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан считает стиль игры команды при Венсане Компани слишком авантюрным.
Мюнхенцы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 5:6.
«В последние недели мы увидели, что система Компани сопряжена с большим риском. Когда эта система теряет хотя бы малейший контроль, сразу становится видно, насколько она уязвима. Именно это и произошло в матче против «ПСЖ». На это не понадобилось ни двух, ни трех минут. Вы не сможете постоянно забивать по четыре мяча, пропуская два-три. В современном футболе важно не слепо придерживаться одной системы, а иметь план Б и уметь реализовывать множество разных идей», – сказал Кан в эфире Sky Sport.
