Генич объяснил свой выбор в голосовании за лучшего игрока апреля в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил свой выбор в пользу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в голосовании за лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам голосования был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Россиянин набрал 33,95% голосов в опросе болельщиков.

«Для меня Кордоба – однозначно лучший игрок апреля. Его забитые мячи принесли девять очков «Краснодару» – даже несмотря на то, что матч с «Акроном» входит в другой месяц, его тоже отмечу. Победные мячи в ворота «Ахмата», махачкалинского «Динамо» и «Акрона» – это всё ключевые моменты игры Кордобы в борьбе за чемпионство. В очередной раз убеждаемся, что для «Краснодара» и его пути ко второму чемпионству Кордоба играет колоссальную и, можно сказать, самую важную роль, ни в коем случае не принижая достоинств и заслуг других футболистов», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.