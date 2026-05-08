Морено оценил свой период работы в «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено оценил свой период работы в южном клубе. В «Сочи» испанский специалист трудился с 2024 по 2025 год. Сейчас Морено находится в статусе безработного.

— Как оцените своё время в «Сочи» в целом?

— Это были почти два года невероятной интенсивности и огромного опыта. В Сочи я испытал обе стороны футбола — боль от вылета и эйфорию от возвращения в высшую лигу. Решение поехать в Россию было смелым. Хотел выйти из зоны комфорта и оказаться в новой для себя обстановке.

— Что вы вынесли из этого огромного опыта?

— Восстановил команду, вернул её в РПЛ и открыл для себя культуру, которая меня очаровала. Мне очень понравилось жить в России. Безусловно, сегодня я более разносторонний тренер, чем до «Сочи», — приводит слова Морено Sport24.