Эксперт объяснил, почему Глушенков не понадобится европейским клубам

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Бубнова, вингер сине-бело-голубых не пригодится европейским клубам из-за нестабильной игры.

«Взять, например, Глушенкова. Ведь Глушенков может спокойно играть в Европы. И он в принципе не отказывался, говорил, что хотел попробовать. Но вот из-за его нестабильной игры на него не обратят внимания. Потому что в Европе не нужна игра в одном матче. Если ты здесь не играешь стабильно, то там тем более не будешь. Потому что там уровень сопротивления и конкуренции в клубе выше», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».