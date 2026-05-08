Касильяс вернул бы Алонсо в «Реал» в случае увольнения Арбелоа: «Он был идеальным тренером для «Мадрида»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс ответил на вопрос, кто должен стать следующим тренером мадридского клуба, если Альваро Арбелоа покинет пост.

Экс-вратарь «Реала» вернул бы Алонсо в клуб
«Я бы вернул Хаби Алонсо – он был идеальным тренером для «Реала». Когда принимаются решения, не всегда все складывается удачно. Нужно также анализировать, например, в какой момент было принято решение уволить Бенитеса, и что произошло потом. Именно результаты повседневной работы во многом определяют футбол», – сказал Касильяс.
