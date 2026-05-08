Объявлены судейские назначения на ближайшие матчи РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

10 мая (воскресенье)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Олег Соколов.

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Балтика»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Александр Колобаев.

11 мая (понедельник)

«Акрон» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Артур Федоров; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

