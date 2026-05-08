Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, почему считает Россию футбольной страной.
«Мне кажется, что у нас как раз очень футбольная страна. Потому что не все страны могут похвалиться таким количеством болельщиков, как у нас. Даже если брать спортивные издания — больше половины посвящено футболу», - заявила Роднина.
Также Роднина отметила, что в России «достойное количество профессиональных клубов».
Касаемо болельщиков депутат заметила, что «насколько у нас выше результаты в хоккее, но болельщиков больше в футболе».
Ранее Роднина заявила, что отстранение российского футбола от международных турниров пошло на пользу, потому что в России самое большое количество детских спортивных школ, а гонорары находятся на международном уровне.
Сборная России по футболу отстранена от международных соревнований с февраля 2022-го года.
