Президент РПЛ поддержал идею проведения Евро-2036 в России

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможной заявке России на проведение чемпионата Европы 2036 года. Руководитель лиги поддержал идею участия страны в борьбе за право принять турнир.

- Россия уже много раз показывала свою готовность проводить соревнования любого уровня. Вы сами видите все наши стадионы. Конечно, мы готовы. Я буду двумя руками "за", чтобы подать заявку, - приводит слова Алаева Metaratings.

Последним крупным международным турниром в стране стал чемпионат мира 2018 года. Тогда сборная России Черчесова дошла до четвертьфинала турнира. Сейчас, напомним, национальная команда отстранена от турниров и проводит исключительно товарищеские встречи.