Игроки французского футбольного клуба устроили погром на собственной базе

Игроки французского футбольного клуба «Марсель» устроили погром на собственной базе. Об этом сообщает Foot Mercato.

В настоящий момент «Марсель» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда выиграла всего лишь один из последних шести матчей.

Отмечается, что в клубе решили закрыть команду на базе на четыре дня, чтобы лучше сплотить футболистов. В последний день несколько игроков устроили вечеринку, в ходе которой они разгромили комнаты, а также распылили огнетушитель в кабинете одного из руководителей «Марселя». Работники клуба были шокированы подобным поведением футболистов, они заявили, что все это было похоже на «летний лагерь».

