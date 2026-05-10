«Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Бетисом», Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом» в домашнем матче 35‑го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Сан‑Себастьяне завершилась со счетом 2:2. Гости к началу второго тайма вели 2:0 благодаря голам Антони и Абде, у «Реал Сосьедад» отличились Орри‑Стейн Оскарссон и Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 90+1‑й минуте. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. «Реал Сосьедад» с 44 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, «Бетис» (54) идет пятым. Чемпионат Испании. 2025-26. Тур 35 «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — «Бетис» (Севилья) — 2:2 (0:1) Голы: Оскарссон, 80 (ВИДЕО). Оярсабаль, 90 (с пенальти) (ВИДЕО). — Антони, 39 (ВИДЕО). Эззалзули, 47 (ВИДЕО). Удаления: Руйбаль, 90.