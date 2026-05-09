Стали известны подробности по будущему Луиса Энрике в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» близок к подписанию нового контракта с главным тренером Луисом Энрике. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

© Чемпионат.com

По информации источника, новое соглашение с 56‑летним испанцем будет рассчитано на четыре года. Отмечается, что сейчас клуб нацелен на победу в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, поэтому не объявляет о данной сделке. Утверждается, что руководство «ПСЖ» «спокойно отреагирует», если контракт будет продлен только в самом конце сезона после завершения всех турниров, поскольку стороны уже пришли к согласию.

Действующее соглашение Луиса Энрике с парижанами рассчитано до 2027 года. Испанец возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Кроме того, на его счету три Суперкубка Франции и по одному Суперкубку УЕФА и Межконтинентальному кубку.