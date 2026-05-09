Петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала 70 млн подписей

Петиция болельщиков «Реала», в которой они требуют ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского клуба, собрала 70 млн подписей. Об этом свидетельствуют данные на сайте mbappeout.replit.app.

Петиция была создана 5 мая.

Акция получила название «Мбаппе Out». Одной из причин недовольства стала поездка футболиста на остров Сардиния в компании актрисы Эстер Экспосито. Это произошло в момент, когда клуб вылетел из Лиги чемпионов и боролся с «Барселоной» в чемпионате Испании.

В конце апреля 2026 года у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за повреждения он может пропустить оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании с 24 голами. Всего на его счету 41 забитый мяч и шесть голевых передач в 41 матче за «Реал» во всех турнирах. Мбаппе выступает за «сливочных» с лета 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

