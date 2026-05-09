Хуан Диас оценил выход "Родины" в РПЛ

По данным "Чемпионата", Хуан Диас, главный тренер московской «Родины», прокомментировал историческое для клуба достижение — выход в Российскую Премьер-Лигу. Право играть в элитном дивизионе было закреплено после победы со счётом 2:0 над «Челябинском» в 33-м туре Лиги Pari.

По словам Диаса, сейчас важнее всего сам факт достижения цели, а не анализ футбольной составляющей. На вопрос о праздновании тренер ответил, что команда что-нибудь придумает, но без алкоголя — разве что одно пиво. Он подчеркнул, что этот день создан для того, чтобы насладиться успехом. Испанец затруднился описать свои эмоции, отметив, что находится далеко от семьи.

Единственное его желание сейчас — обнять жену, детей, дядю и тётю, которые, по его мнению, намучились и полностью заслужили эту победу. В завершение Диас выразил надежду увидеть, каков же реальный уровень РПЛ.

До этого момента «Родина» никогда не поднималась в высший дивизион. В сезоне-2022/2023 команда уступила в стыковых матчах «Пари НН» с общим счётом 2:3.

В текущем турнире Первой лиги «Родина» занимает первую строчку, набрав 65 очков после 33 матчей. Столько же очков у воронежского «Факела», который идёт вторым. Четвёрку лидеров замыкают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52).