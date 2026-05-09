Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рискует пропустить остаток текущего сезона. Об этом «Матч ТВ» рассказал главный тренер команды Заур Тедеев.

«Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится сыграть в текущем сезоне. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать», — сказал Тедеев.

Дзюба получил травму в матче с «Краснодаром».

Встреча «Акрона» и «Краснодара», которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 0:1 в пользу «быков». Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.