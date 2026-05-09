ФИФА трижды откроет чемпионат мира по футболу

ФИФА проведет отдельные церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Мексике, Канаде и США.

© Московский Комсомолец

ФИФА объявила в пятницу, 8 мая, что проведет отдельные церемонии открытия перед первым матчем в каждой из трех стран-хозяйок чемпионата мира по футболу этого года, который пройдет в Мексике, Канаде и США.

Крупнейший в истории чемпионат мира по футболу стартует 11 июня в Мехико, где выступит мексиканская поп-группа Mana, обладательница премии «Грэмми», в составе которой также примут участие Алехандро Фернандес и Белинда, сообщила пресс-служба ФИФА.

Как сообщила ФИФА, концерт в Мехико будет посвящен мексиканской культуре и будет включать выступления представителей коренных народов и исполнителей «современного фольклора».

Канадские певцы Аланис Мориссетт, Майкл Бубле, Алессия Кара, Уильям Принс и американец бангладешского происхождения Санджой, диджей из Лос-Анджелеса, выступят перед первым матчем группового этапа чемпионата Канады против Боснии и Герцеговины в Торонто 12 июня.

В ФИФА заявили, что «мозаичное переосмысление Кубка мира по футболу отразит многообразие и сплоченность Канады» на концерте.

Позже в тот же день американская певица и автор песен Кэти Перри выступит на церемонии открытия матча сборной США против Парагвая в Лос-Анджелесе, где также выступит звезда атлантского рэпа Нейвадиус Уилберн, более известный как Future. В программе также заявлены Анитта, LISA, Рема и Тайла.

По словам ФИФА, цель концерта в США — «представить захватывающее зрелище, отражающее масштаб, амбиции и культурную значимость самого турнира».

В 2026 году чемпионат мира по футболу во второй раз проводится совместно несколькими странами. Чемпионат мира 2002 года проходил совместно в Южной Корее и Японии, причем Южная Корея принимала церемонию открытия.