«Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв «Реал» в 35-м туре Ла Лиги

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд на девятой минуте, а форвард Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых на 18-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура. «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз.

В следующем туре чемпионата команда Ханса-Дитера Флика на выезде встретится с «Алавесом» 13 мая, а подопечные Альваро Арбелоа на день позже в домашнем матче сыграют с «Овьедо».