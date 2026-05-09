"Реал" достиг принципиального соглашения с Моуринью

Португалец близок к возвращению в Испанию. Как сообщает AS, "Реал" достиг принципиального соглашения с Жозе Моуринью о назначении на пост главного тренера.

По информации источника, стороны еще не подписали контракт, однако это остается лишь вопросом времени. В руководстве клуба считают, что только португалец сможет нормализовать вышедшую из-под контроля атмосферу в раздевалке команды.

Моуринью возглавляет "Бенфику" с 2025 года. Под его руководством лиссабонцы набрали 76 очков в 32 матчах и идут вторыми в чемпионате Португалии. От лидирующего "Порту" подопечные португальского специалиста отстают на 9 баллов.