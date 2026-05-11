«Арсенал» установил исторический рекорд клуба по победам за один сезон

Лондонский «Арсенал» установил новый клубный рекорд по количеству побед за один сезон.

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» минимально обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:0, одержав уже 42-ю победу во всех турнирах в кампании-2025/26.

Это лучший результат в истории клуба. Предыдущее достижение держалось с сезона-1970/71, когда «Арсенал» завершил год с 41 победой.

«Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства сезона-2025/2026. Ближайший преследователь команды — «Манчестер Сити», заработал 74 очка, но имеет одну игру в запасе.

