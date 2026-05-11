«Если ты не псих, ты не вратарь»: конкурент Сафонова о профессиональных качествах

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин после матча 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» рассказал о своих сильных качествах. Его слова приводит Canal Supporters.

«Мои сильные стороны? Я немного агрессивен, как показывают мои сейвы. Мне нравится выходить вперед, чтобы прессинговать нападающего и не давать ему пространства. Нет, я не боюсь. Если ты не псих, ты не вратарь», — заявил Марин.

Матч проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Дезире Дуэ с передачи Люка Эрнандеса.

«ПСЖ» набрал 73 очка и за два тура до конца чемпионата занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» с 38 очками находится на 12-й позиции. «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул по итогам этого тура.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Ворота парижской команды защищал Марин. Сафонов был включен в заявку на матч, но на поле не вышел.

До этого появилась информация, что Сафонов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» стал испытывать боли в икроножных мышцах. Именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией».