«Бенфика» готова отпустить Жозе Моуринью в «Реал»

Португальская «Бенфика» не собирается отпускать главного тренера Жозе Моуринью до 17 мая, однако после этой даты клуб готов дать согласие на его уход в «Реал», сообщает авторитетный журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей страничке в Х.

Клуб при этом установил финансовые условия потенциальной сделки — если Жозе Моуринью перейдёт в «Реал», лиссабонцы получат € 6 млн компенсации.

Сам Моуринью, по данным источника, продолжает переговоры с «Реалом». Стороны обсуждают возможное возвращение специалиста в Мадрид.

Ключевой датой остаётся 17 мая — после неё может ускориться развитие переговоров и решиться будущее португальского тренера. 17 мая «Бенфика» проведёт свой последний матч сезона и сыграет в гостях с «Эшторилом». Лиссабонцы продолжают борьбу со «Спортингом» за попадание в Лигу чемпионов.