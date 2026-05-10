«Спартак» победил «Ростов» в матче 7-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московский «Спартак» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева из Кирова. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

На 71-й минуте вышедшая на замену Наталья Машина открыла счёт. На 83-й минуте защитник Анна Кожникова удвоила преимущество своей команды.

«Спартак» довёл число набранных в сезоне очков до16. Красно-белые поднялись на второе место в турнирной таблице. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку ЦСКА при игре в запасе составляет два очка. «Ростов» располагается на 12-й строчке из 13 в Суперлиге. У команды три очка.