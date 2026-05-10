«Оренбург» победил «Крылья Советов» и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ

«Оренбург» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:0. Мяч на 23‑й минуте забил полузащитник уральцев Евгений Болотов.

«Оренбург» набрал 29 очков, поднялся на 11‑е место в турнирной таблице и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ, «Крылья Советов» (29) располагаются на 12‑й строчке.

Команда Ильдара Ахметзянова в 30‑м туре сыграет в гостях с «Краснодаром», самарцы примут тольяттинский «Акрон». Все матчи заключительного тура пройдут 17 мая.

МИР РПЛ. 29-й тур

«Оренбург» (Оренбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (1:0)

Гол: Болотов, 23 (ВИДЕО).