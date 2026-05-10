Пулишич из-за травмы ягодичных мышц не сыграет с «Аталантой»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич травмировался на заключительной тренировке перед домашним матчем с «Аталантой».

Команды сегодня сыграют в 36-м туре Серии А в 21:45 по московскому времени.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, американец получил травму ягодичных мышц. В результате тренерский штаб Массимилиано Аллегри был вынужден вносить тактические изменения в последнюю минуту. Утверждается, что Рафаэл Леау, призванный заменить Пулишича, выйдет на игру в стартовом составе. Степень травмы Кристиана и срок его восстановления будут определены позднее.

Игра против «Аталанты» имеет решающее значение для попадания «Милана» в Лигу чемпионов. После вчерашней победы «Ювентуса» над «Лечче», «россонери» с 67 очками опустились на 4-е место в таблице. Сейчас они на 2 очка опережают «Комо» (65 очков в 36 матчах) и на 3 – «Рому» (64 в 35 матчах).